مصر تنتهي من الاستعداد لإطلاق أكبر بطولتين للرماية في العاصمة الإدارية

أنهت اللجنة العليا المنظمة برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ، كافة الاستعداد لأكبر حدثين رياضيين سيتم إطلاقهما خلال شهر فبراير الجاري ، على ميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستضيف مصر البطولة العربية للرماية وبطولة كأس العالم للرماية (بندقية ومسدس) على ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 15 إلى 23 فبراير الجاري ، بمشاركة أكثر 500 رام عربي وأجنبي .

انطلاق الفعاليات غدا حتى يوم 23 فبراير

وقال أحمد عمران المتحدث الرسمي لاتحاد الرماية ، والمنسق الاعلامي للبطولتين ، إن الحدث الاول وهو البطولة العربية للرماية ، ستنطلق غدا الاربعاء وتستمر فعالياتها لمدة يومين ، بمشاركة 11دولة ( البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الامارات، قطر، مصر )، وتليها بطولة كأس العالم للرماية ( بندقية ومسدس ) في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

51 دولة من أوروبا وأمريكا آسيا في بطولة العالم

وأضاف عمران أن بطولة العالم للرماية ، على ميدان الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

واوضح أن اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، قرر رفع حالة الطوارئ داخل اللجنة المنظمة للبطولة من أجل إنهاء كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة على أتم وجه ، حيث قام بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولتين بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الأولمبية، ذلك بخلاف تجهيز كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسؤولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالميا.

من جانبة قال اللواء حازم حسني ر ئيس اللجنة المنظمة للبطولتين في تصريحات صحفية اليوم إن الاتحاد المصري للرماية يسخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.