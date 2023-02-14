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«الأمن العام»: القبض على 20 متهما بحيازة سلاح في أسيوط

كتب:

محمد بركات
11:29 ص | الثلاثاء 14 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (28) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (13 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى –  طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 20 متهم " لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم  معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (620) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات