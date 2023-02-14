«الأمن العام»: القبض على 20 متهما بحيازة سلاح في أسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (28) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (13 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 20 متهم " لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (620) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.