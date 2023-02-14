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«الوطنية للصحافة»: غدا صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش في يناير

كتب:

محمد أباظة
11:49 ص | الثلاثاء 14 فبراير 2023
الهيئة الوطنية للصحافة

الهيئة الوطنية للصحافة

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش خلال شهر يناير 2023، غدًا الأربعاء، وذلك في منشور نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيس بوك».

صرف مكافأة نهاية الخدمة

وأعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم 31 يناير 2023، يوم الأربعاء القادم الموافق 15 فبراير 2023.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتأتى هذه الإجراءات في اطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.