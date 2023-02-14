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سقوط أمطار على الغربية والمحافظة تنشر سيارات شفط المياه

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
02:03 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
أمطار على مدن ومراكز محافظة الغربية

أمطار على مدن ومراكز محافظة الغربية

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، لسقوط أمطار متوسطة، مصحوبة بموجة من الصقيع والرياح، وسط إجراءات مشددة من قبل الجهات المعنية، وانتشار السيارات من أجل شفط مياه الأمطار.

انتشار سيارات شفط المياه 

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم رفع حالة الطوارئ، مع بداية موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة منذ أسبوع، إلى جانب تمركز سيارات شفط مياه الأمطار في أماكن محددة، تم اختيارها مسبقًا، وهي الأماكن الأكثر تعرضًا إلى تجمعات مياه الأمطار، وذالك من أجل شفط المياه أولا بأول، وتيسير حركة المواطنين داخل مدن ومراكز وقرى المحافظة.

انخفاض درجة الحرارة مساء

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء تتعرض محافظة الغربية إلى أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، وتكون درجة الحرارة العظمى 17 بينما الصغرى تصل إلى 6 درجات في الساعات المتأخرة من الليل، وتكون نسبة الرطوبة 56% نهاراً وتصل الي 91% ليلا، وبلغت سرعة الرياح 12 كيلو في الساعة.

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بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام