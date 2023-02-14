خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا.. «هتطلع من بيتك»

يتعرض سائقو السيارات في العديد من الأوقات إلى فقد رخصة القيادة الخاصة بهم، والتي تُعد أساسية بالنسبة لأي سائق حال السير في الطرق العامة، والمرور بالكمائن المختلفة أثناء الطريق، للتأكد من هويتهم وسلامة سياراتهم، ويتساءل العديد من السائقين حول، خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا؟.

وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» خطوات مبسطة، لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا

وتقدم بوابة مصر للمواطنين، خدمة استخراج بدل فاقد رخصة القيادة، في إطار السعي إلى التسهيل على المواطنين، وتخفيف الازدحام والوقوف في طوابير المرور لساعات طويلة، ولمواكبة التطور التكنولوجي والرقمي القائم بالوقت الحالى، إذ تأتي خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا على النحو التالي:

- في البداية، يجب الدخول إلى بوابة المرور من هنا.

- تسجيل حساب على الموقع من خلال إدخال البيانات المطلوبة، وإذا كان لديك حسابا بالفعل، ادخل بياناتك واضغط على زر «تسجيل دخول».

- اختيار أيقونة «دليل الخدمات»، وفي خانة المرور قم بالضغط على أيقونة بدل فاقد رخصة قيادة، وبعد الموافقة على الشروط أدخل بيانات الرخصة الخاصة بك، وقبل إتمام الطلب، ادفع رسوم شهادة المخالفات.

- تقديم المستندات المطلوبة والتي تشتمل على الآتي «بطاقة الرقم القومي سارية وشهادة مخالفات».

- يجب أن يسدد المتقدم لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة رسوم الخدمة.

- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

- يجب أن يقوم فاقد الرخصة بالتقدم إلى أقرب مركز شرطة، وتحرير محضر بفقدان الرخصة.

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

- أن تكون حالة الرخصة سارية وليست تصريح.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والإطلاع على الأصل.