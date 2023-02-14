«الصناعات» يبحث تطوير المستشفيات الخاصة وضمها لـ«التأمين الشامل»

عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتحاد الصناعات، تحت إشراف الدكتور خالد سمير، وكيل الغرفة، ندوة تعريفية بعنوان «البرنامج التعريفي الرابع لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل» في المنيا، لبحث تطوير وإعداد منظومة الصحية بالمنيا.

الاثارالايجابية لدخول منظومة التأمين الصحي

وقال الدكتور خالد سمير، وكيل الغرفة، إنّ الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مرتبط بتطبيق معايير الاعتماد الموضوعة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والتي تتضمن رفع كفاءة الجودة وتقديم الخدمة على أعلى المستويات العالمية، من خلال مجموعة من المعايير المختارة والمعتمدة بدقة.

وأضاف سمير، أنّ الغرفة قررت الاستمرار في التواصل البناء والفعال مع القطاع الخاص، لتأهيله وتجهيزه للدخول ضمن المنظومة، وجرى إنشاء جروب خاص لضم جميع مستشفيات ومراكز محافظة المنيا لتلقي الاستفسارات والأجوبة عن كل التساؤلات، وتقديم الدعم والاستشارات لجميع المستشفيات لكيفية الانضمام للمنظومة.

ورشة الانضمام للتأمين الصحي الشامل

يذكر أنّ الورشة التعريفية الرابعة للمستشفيات لشرح الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، سبقها ورشة في القاهرة والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية والقليوبية، وستواصل الغرفة عقد ورش العمل بجميع المحافظات تباعا، لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.