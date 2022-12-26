تنسيق بين جامعة طنطا والمحافظة لتسهيل حركة وصول المرضى للمستشفيات

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة في إطار دعم رؤية مصر 2030، والخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة للدولة المصرية، تسعى لتعزيز دورها في خدمة المجتمع، مشيرا إلى التعاون البناء مع المحافظة في المجالات التنموية المختلفة داخل نطاق محافظة الغربية.

تيسير حركة المواطنين

جاء ذلك خلال مجلس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس، رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، موضحا أنه جار التنسيق بين الجامعة ومحافظة الغربية في مجالات التطوير العمراني لتيسير حركة المواطنين والمرضى في الوصول إلى المستشفيات الجامعية، كما وجه عمداء الكليات بتكثيف جهود التوعية للطلاب بالتحديات التي تواجه المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تثمن الدور الريادي لجامعة طنطا في تقديم الدعم المجتمعي في الجوانب الاجتماعية والثقافية والتقنية والتوعوية والرعاية الطبية للمواطنين، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة مع جامعة طنطا تأتي على رأس أولويات المحافظة.

تكثيف ندوات التوعوية

وأوضح أن المحافظة تكثف من الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأي محاولات احتكار السلع الأساسية أو رفع الأسعار، مطالباً الجامعة بتكثيف ندواتها التوعوية للمواطنين ومن خلال القوافل التنموية الشاملة الموجهة للمناطق الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».