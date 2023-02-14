شروط استخراج بطاقة تموين للمتزوجين.. خدمة متاحة على بوابة مصر الرقمية

حدّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شروط استخراج بطاقة تموين للمتزوجين، مؤكدة ضرورة أن يكون كل منهما مقيدا على منظومة الدعم التمويني ومستحقا للدعم على بطاقة الأسرة.

استخراج بطاقة تموين للمتزوجين

وأكدت مصادر بوزارة التموين، أحقية أيا من أفراد الأسرة المدرجين على بطاقة التموين في استخراج بطاقة تموين للمتزوجين، من خلال فصل أنفسهم من بطاقة الأسرة حال توافر سبب اجتماعي للفصل، موضحة أن السبب يكون إما الزواج أو الطلاق.

ونوهت المصادر في تصريح لـ «الوطن»، أن خدمة استخراج بطاقة للمتزوجين متاحة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية وذلك من خلال خدمة الفصل الاجتماعي المتاحة والمفعلة ضمن خدمات التموين الموجودة على البوابة.

خطوات الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين

وأوضحت المصادر أنه من خلال قيام الزوج والزوجة بفصل أنفسهم من بطاقة تموين أسرتيهما، يتم التقدم بطلب استخراج بطاقة تموين منفصلة لهما، موضحة أنه لا يجوز استخراج بطاقة لهما إذا كانا غير مدرجين مسبقا على بطاقة تموين الأسرة، وذلك نطرا لتوقف إضافة أفراد جدد على منظومة الدعم، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لضبط قاعدة بيانات التموين وتنقيتها من غير المستحقين.