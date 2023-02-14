15 يوما إجازة للمصريين في أبريل المقبل.. اعرف التفاصيل

مفاجأة سارة للمصريين يشهدها شهر أبريل المقبل 2023، لا سيما وأن المصريين خاصة فئة الموظفين والطلاب هم الأكثر سرورا وسعادة بأيام الإجازات؛ للحصول على قسط من الراحة، ويترقبون باستمرار أيام الإجازات.

الإجازات الرسمية لمناسبات دينية

ومن مفآجات عام 2023، وتحديدا شهر أبريل، يحصل المصريون على 15 يوما إجازة طوال هذا الشهر، وهي أول مرة أو من المرات النادرة التي يحصل فيها المصريون على هذه الكمية من الإجازات، وهي إجازات تتنوع ما بين الأسبوعية العادية والرسمية لوجود مناسبات دينية أو وطنية أو اجتماعية، المثير واللافت للنظر أيضا أن 13 يوما من هذه الإجازات تقريبا ستكون متتالية، وهي من 14 إلى 29 باستثناء 3 أيام.

إجازات للمدرسين والطلاب والأقباط

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أيام الإجازات خلال شهر أبريل، ومناسباتها:

- السبت 1 أبريل (العطلة الأسبوعية)

- الجمعة 7 أبريل (العطلة الأسبوعية)

- السبت 8 أبريل (العطلة الأسبوعية)

- الجمعة 14 أبريل (العطلة الأسبوعية)

- السبت 15 أبريل (العطلة الأسبوعية)

- الأحد 16 أبريل (عيد القيامة) إجازة الأقباط

- الاثنين 18 أبريل (إجازة شم النسيم)

- الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر (إجازة للمدرسين والطلاب)

- الخميس 21 أبريل أول أيام عيد الفطر

- الجمعة 22 أبريل ثاني أيام عيد الفطر

- السبت 23 أبريل ثالث أيام عيد الفطر

- الأحد 24 أبريل إجازة رابع أيام عيد الفطر

- الاثنين 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء، وقد يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.

- الجمعة 28 أبريل (العطلة الأسبوعية)

- السبت 29 أبريل (العطلة الأسبوعية)