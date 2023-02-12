الأمن يكشف ملابسات مقتل سائق «توك توك» على يد «مسجلين خطر» في الشرقية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات تغيب سائق مركبة توك توك بالشرقية وضبط مرتكبا واقعة مقتله

تبلغ لقسم الصالحية بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (سائق مركبة "توك توك" - 15سنة عن مسكنه عقب خروجه للعمل على مركبة "التوك توك".

توصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وقيامهما بإستدراج المتغيب إلى منطقة زراعية بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية ، والتعدى عليه بالضرب مما أدى لوفاته .

ثم إستوليا على (مركبة "التوك توك" – هاتفه المحمول) وتم بإرشادهم العثور على "جثة المجنى عليه" والمسروقات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.