حبس المتهمين بقتل صديقهم في القليوبية 4 أيام.. خلافات مالية وراء الجريمة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية قتل أحد الاشخاص بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اعتراف المتهمين أمام جهات التحقيق

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين 4 أشخاص مقيمون بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، وأقر المتهم الأول بوجود علاقة صداقة بينه وبين المجني عليه وحدثت بينهما خلافات مالية، وفي سبيل ذلك استدرجه لمسكنه وبدأت بينهما مشادة كلامية وانتهت بطعن المجني عليه بسلاح أبيض ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم الأول اعترف باستعانته بباقي المتهمين لنقل الجثة لإخفائها باستخدام «تروسيكل» لمكان العثور عليها، وتخلصوا من الأداة المستخدمة، وكذا متعلقات المجني عليه.

العقوبة المتوقعة تصل للإعدام

وعن العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين، أوضح المحامي محمود عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات المصري، قائلا: «نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص مجهول ملقاة بالرمال بمنطقة مقابر أبوزعبل بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد هوية المجني عليه، وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.