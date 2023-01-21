افتتاح 3 أماكن جديدة لمعارض أهلا رمضان بمدن الخانكة وطوخ والقناطر

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 3 أماكن جديدة للتوسع في أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بمدن الخانكة وطوخ والقناطر الخيرية وذلك اليوم ليرتفع عدد المعارض في أنحاء المحافظة إلى 5 معارض إذ جرى افتتاح معرضي بنها في شارع فريد ندا وحي غرب شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة منذ أسبوعين.

تأتي المنافذ الجديد ة لأماكن معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة القليوبية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

أماكن معارض أهلا رمضان الجديدة 2023 بالقليوبية

تفقد محافظ القليوبية خلال الجولة أماكن معارض أهلا رمضان الجديدة بالقليوبية في طوخ والقناطر والخانكة، وأقسام المعارض المختلفة والتي شملت كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون بتخفيضات تصل إلى 30%، للتخفيف على المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، كما اطمأن على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع وحرص على التعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض أهلا رمضان الخانكة مقام على مساحة 600م2 وبمشاركة 16 عارضا في عدد 16 باكية ومعرض أهلا رمضان بطوخ مقام على مساحة 300م2 بمشاركة 7 عارضين بعدد 9 باكية ومعرض أهلا رمضان بالقناطر الخيرية على مساحة 700م2 تقريبا بمشاركة 12 عارضا في عدد 13 باكية.

أماكن جديدة ضمن خريطة أماكن معارض أهلا رمضان بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية، أنه سيتم افتتاح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة مشيرا إلى أن هذه المعارض تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم، مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن .

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