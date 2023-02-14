لقطة مؤثرة من مدينة أنطاكية قبل وبعد الزلزال.. الدمار يشوه الجمال «فيديو»

بعد مرور 9 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المجاورة، في السادس من فبراير الجاري، لا تزال المشاهد المؤثرة تتداول بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحصل على تعاطف الكثيرين حول العالم.

دمار هائل في ولاية أنطاكيا التركية

ونشرت صحيفة «يني شفق» التركية مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أظهر جزءا من مدينة أنطاكية التركية قبل وبعد الزلزال، حيث أظهر الفيديو جمال المنطقة أثناء سير المواطنين والسياح قبل أن يضربها الزلزال العنيف الذي أسفر عن مقتل نحو 32 ألف شخص في تركيا، وإصابة أكثر من 81 ألفا آخرين، فضلا عن تشريد الآلاف عن منازلهم.

Antakya'nın depremden önceki ve sonraki hali. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 14, 2023

كما أظهر الفيديو حجم الدمار الهائل الذي وقع في المنطقة بسبب الزلزال، الذي وصفه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، بأنه «زلزال القرن»، وقال إن الزلزال ضرب مساحة 500 كيلومتر في 10 ولايات يعيش فيها نحو 13.5 مليون مواطن، وتسبب في دمار كبير.

أكبر الكوارث الطبيعية في تاريخ البشرية

وأضاف أردوغان أننا نواجه واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية ليس فقط في تركيا ولكن أيضا في تاريخ البشرية، ونقوم بإزالة حطام آلاف المباني المدمرة بسبب الزلزال، في إشارة إلى استمرار ارتفاع عدد الضحايا.

كما أعلنت وزارة الخارجية التركية أن 9 آلاف و247 عنصرا أجنبيا يشاركون في جهود البحث والإنقاذ، مضيفة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن 100 دولة عرضت تقديم المساعدات، مشيرة إلى وجود فرق من 80 دولة على الأرض.

وقالت الحكومة التركية إن ما لا يقل عن 41 ألف مبنى في 10 ولايات تعرضت للدمار بشكل كامل أو جزئي بسبب الزلزال، مشددة على ضرورة إزالة المباني المتصدعة والتي على وشك السقوط.

حصيلة غير نهائية لضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر اترفعت إلى أكثر من 37 ألف قتيل، بينهم أكثر من 31 ألفا و974 في تركيا، فضلا عن عشرات آلاف المصابين والمشردين في البلدين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الثلاثاء.