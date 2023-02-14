الحكومة توافق على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين بالخارج

قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، إن هناك مطالبات بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج، وأن الحكومة لا مانع لديها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال، لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، الصادر برقم 161 لسنة 2022.

التعديل المقترح للمصريين بالخارج

أضاف وزير شئون المجالس النيابية، أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال، إضافة شهرين في مشروع القانون، حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون، متابعا: «ليس لدينا مشكلة في هذا التعديل طالما سيلبي مطالب المصريين بالخارج».

البنك المركزي لا يمانع

وأعلن شريف فاروق نائب رئيس البنك المركزي، أن البنك لا يمانع في هذا التعديل، طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج إلى الداخل.

ورد وزير شئون المجالس النيابية، أن القانون الحالي وكذلك التعديل المقترح، يسمحان بضخ عملة أجنبية من الخارج إلى الداخل.

وطالب «فاروق» بأن يراعي التعديل المقترح، التوازن بين أمرين، مكافأة المصريين بالخارج، وكذلك مضاعفة الحصيلة الدولارية من الخارج.