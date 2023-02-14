المنصورة الجديدة تفوز بالمركز الثالث بـ«هاكثون بنها للحكومة الذكية»

فازت كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة بالمركز الثالث بهاكثون بنها العلمي بالتنافس مع 254 فريقا بحثي ممثل لعدد 38 جامعة حكومية وأهلية وخاصة فى مجال التخطيط الذكي فى التصفيات النهائية لهاكاثون الحكومة الذكية بجامعة بنها 2023، بالتعاون مع شركة أمازون الأمريكية ووزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أن مشاركة طلاب جامعة المنصورة الجديدة فى هاكاثون جامعة بنها للحكومة الذكية في ضوء رؤية مصر 2030 لتحول مصر نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة ويشجع الابتكار والبحث والتطوير كجزء رئيسي من هذه الرؤية.

فكرة المسابقة للطلاب المشاركين بهاكاثون الحكومة الذكية

وقال الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، إن فكرة المسابقة للطلاب المشاركين كانت نابعة من التغيرات المناخية التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة معدلات الاحتباس الحراري فى الغلاف الجوي الذي تسبب فى ذوبان كميات كبيرة من الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر وبالتالي هذه التغيرات أدت إلى زيادة هطول الأمطار.

حل مشكلة السيول

وأضاف أن الهدف الرئيسي للعديد من المدن هو حل مشكلة السيول، وتأتي فكرة المشروع بالاستغلال الأمثل لمياه الأمطار بدلا من التخلص منها فيما يسمى بالبنية التحتية الخضراء وإدارة مياه الأمطار، حيث يتم تصميم طرق ماصة للماء فيما يسمى بـ Absorbent roads and pavements.

امتصاص ومعالجة وتخزين المياه

وأشار إلى استخدام أنواع معينة من المواد التى تعمل على امتصاص ومعالجة وتخزين المياه، بحيث تصبح المدينة ذات كفاءة مائية عالية، باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي علمًا بأن الجامعة تتبنى منذ اليوم الأول مشروعات تخرج لطلابها بعنواني الذكاء الاصطناعي للدفعة الأولى والتغير المناخي للدفعة الثانية.

الفريق المشارك بهاكاثون الحكومة الذكية

وقالت الدكتورة سارة البهلول، مدير البرامج العلمية بكلية الهندسة، إن الفريق المشارك بهاكاثون الحكومة الذكية تحت إشراف، المهندسة آية عبد العظيم المعيد بكلية الهندسة، ويضم الفريق كل من: المهندس محمد وليد الكيلانى، المهندس محمود سعيد حسن الجندي، المهندس علاء عبد الناصر عباس، المهندسة ملك نبيه منصور، المهندس عمرو عبد الوهاب إبراهيم.