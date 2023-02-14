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بوتين: نعيش تحت ضغط مستمر من الخارج بفعل «عقوبات لا حد لها»

كتب:

أ ش أ
07:52 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
بوتين

بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتعرض حاليًا لضغوط كثيرة بسبب عقوبات لا حد لها من قبل دول غير صديقة، مؤكدا أنها تتعامل معها بشكل لا يدعو للقلق.

وقال بوتين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية: «إننا نعيش تحت ضغط مستمر من الخارج، أعني كل هذه العقوبات التي لا حد لها».. وأضاف: «كما نرى جميعًا، فإننا نمر بكل هذه العقوبات بهدوء».

تخريب الاقتصاد الروسي

وأوضح أن الرد على الأعمال غير الودية التي تقوم بها دول أجنبية ومحاولاتها لتخريب الاقتصاد الروسي «لا يمكن أن يتم بدون توسيع مجال الحرية والحماية من جانب سلطات إنفاذ القانون بشكل عام والنظام القضائي بشكل خاص».

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

يُذكر أن الرئيس الروسي أعلن في 24 فبراير الماضي، التحرك لحماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

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بقلم أ ش أ