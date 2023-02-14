الذهب يرتفع عالميا إلى 1860 دولارا ويتراجع في مصر

استقر سعر الذهب عالميًا بالقرب من 1860 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، مدعومًا بتراجع طفيف للدولار، إذ يترقب المستثمرون بحذر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والذي من المتوقع أن يظهر أن الضغوط التضخمية قد خفت أكثر في يناير.

تعافي عالمي في سعر الذهب

ولا يزال المعدن الأصفر يتعافى من الخسائر في وقت سابق من هذا الشهر، إذ أثرت الإشارات المتفائلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على المعنويات، وأشار صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى 2%، بحسب مزود البيانات الاقتصادية tradingeconomics.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في كلمته بواشنطن قبل أيام، إلى أن المعدلات قد تصل إلى ذروتها أعلى مما كان متوقعًا؛ إذا ظل سوق العمل قويًا وإذا لم تنحسر أرقام التضخم، فيما تتوقع الأسواق الآن أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته حول 5.2% في يوليو.

أسعار الذهب اليوم

محلياً، ظل الذهب على تراجعه في السوق المصرية، بعد خسارة الجرام 6 جنيهات أمس الاثنين، ليسجل عيار 24 الأكثر نقاءً 1,954 جنيهًا، وعيار 21 الأكثر مبيعًا 1,710 جنيهات، وعيار 18 بـ1,466 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 13,680 جنيهًا.