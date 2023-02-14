مبادرة شبابية لبيع اللحوم أرخص من الجزارة بـ 35 جنيها بالدقهلية.. لكل أسرة كيلو

«هانبيع كيلو اللحمة بأرخص 35 جنيه عن السعر الذي يبيع به الجزارين في قريتنا»، هكذا قرر مجموعة شباب في قرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أن يشتروا عجلين من سوق المواشي وذبحهما وبيع اللحوم بدون تحقيق أي مكسب مادي، وبحسب الموازنة، فإن كليو اللحمة البلدي سيكون سعره العادل 185 جنيها، وهو السعر الذي قرروا أن يبيعوا به لحوم العجلين.

«هذه ليست لمرة الأولى التي نواجه فيها جشع التجار ومحتكري السلع، بل سبق لنا وبعنا زيت طعام وخضار، في القرية وأجبرنا المحلات في قريتنا على تخفيض الأسعار» هكذا عرض سعيد الألفي، أحد القائمة على جروب الخير في قرية ميت أبو خالد.

وقال: أي سلعة نبيعها بسعرها الحقيقي يضطر التجار بعدها إلى تخفيض الأسعار، فنحن عندما نقرر أن نيع سلعة نشتري الأفضل ونبيع بأرخص 20% عن السوق تقريبا.

تخفيض 35 جنيها في كيلو اللحمة

وأضاف الألفي لـ «الوطن» أننا اشترينا عجلين وسنذبحهم صباح الأربعاء ونبيع الكيلو بسعر 185 جنيها، أي بتخفيض في كيلو اللحمة بمقدار 35 جنيها، وكل أسرة لها أن تشتري كليو أو اثنين حتى نغطي حاجة القرية بالكامل، مشيرا إلى أننا اتفقنا مع جمعية تنمية المجتمع المحلي على أن تكون مظلة شرعية لعملنا، وكتبنا إقرار أن أي خسارة تتحملها مجمع المشاركين في المجموعة.

الشعرواي: مجموعة الخير دائما مع الغلابة ضد جشع التجار

«سعيد الألفي، محمد الشعراوي، ماجد عتمان، أحمد أبو ياسين، وائل زيدان، علاء النادي، هم مجموعة الخير بالقرية ومن يريد أن ينضم لنا يشارك معنا» هكذا أكد محمد الشعراوي عضو المجموعة، وقال: إننا دائما مع الغلابة في قريتنا، ونفكر دائما في تخفيف العبء عن المواطن، وسبق وأن بعنا الخضار والبيض، ولما ارتفعت اللحمة كان لابد أن نتدخل لوقف الزيادة خاصة أنها زيادات غير مبررة.

وأشار «الشعراوي»، أن التفاوت بين جزار والآخر، وكل واحد يبيع اللحمة بالسعر الذي يرديه، وقررنا أن نضع حدًا لهذه الزيادات غير المبررة ولذلك قررنا أن نذبح العجلين ونبيعهم في القرية، ونتمنى أن تعم المبادرة مصر كلها لتخفيض الأسعار.

ماجد عتمان: وقف الغلاء العشوائي بالبيع بأسعار التكلفة

«المحتكر يزود الأسعار على المواطن بشكل عشوائي، ولذلك قررنا أن نساهم في وقف الغلاء العشوائي بالبيع بأسعار التكلفة» يحكي ماجد عتمان، عضو المجموعة، الجربة، وأكد أننا سنبيع اللحمة بسعر 185 جنيها، وهو السعر الذي لا نخسر معه، واشترينا العجلين من سوق المواشي، وعملنا حسابتنا على هذا الأساس بعد أن وصل سعر الكيلو في القرية إلى 220 جنيها.

وأوضح «عتمان»، أنه لو كل قرية نفذت تلك التجربة سنرغم التجار على خفض الأسعار وبيع السلع بأسعارها الحقيقية بعيدا عن الجشع والاحتكار، فكل تاجر يبيع السلع الموجودة لديه بمزاجه، والأزمة يفتعلها البعض لتحقيق المكاسب من ورائها.