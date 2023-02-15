قطع المياه عن 3 قرى في الواسطى ببني سويف اليوم لأعمال صيانة

تقطع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة بني سويف، المياه عن عدد من المناطق والقرى بدائرة المركز، اليوم الأربعاء، ابتداء من الساعة 1ظهرًا وحتى 7 مساءً، وذلك لوجود أعمال صيانة كهرباء بمحطة مياه أطواب بمركز الواسطي.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في الواسطى

وتتأثر المناطق التالية بالانقطاع وهي: أطواب، وعزبة سليم، وجزيرة النور بمركز الواسطى، في ظل توفير شركة المياه لسيارات محملة بالمياه النقية لتوفيرها للمواطنين عند الحاجة إليها.

«مياه بني سويف» تعتذر للمواطنين عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب ببني سويف بالاعتذار إلى المواطنين عن فترات الانقطاع لظروف الصيانة، حيث أهابت بهم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليه.

تخصيص رقم هاتف لاستقبال شكاوى المواطنين

وأعلنت الشركة عن تخصيص رقم هاتف في حال رغبة المواطنين بالتواصل بالشركة سواء للاستفسار أو الشكاوى التواصل وهو الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو موبايل.

مياه بني سويف: نلتزم بتوفير أعلى جودة في توفير كوب ماء نقي

من جانبها، أكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة المياه في بني سويف، أن الشركة تضع في أولوياتها توفير الخدمة للمواطنين بأعلى جودة حيث يتم ذلك من خلال أعمال الصيانة اللازمة بالمحطات، بجانب الالتزام بمعايير الجودة والتطهير المستمر والدوري لمآخذ المياه بالمحطات.