الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.. كثافات متحركة بكوبري أكتوبر

وضعت الإدارة العامة للمرور، خطة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم، وذلك للقضاء على الكثافات المرورية، ولتسيير الحركة أمام حركة السيارات، حيث ظهرت كثافات متحركة بكوبري أكتوبر و15 مايو.

الحالة المرورية اليوم الأربعاء

وانتشر رجال المرور على الطرق والشوارع الرئيسية والمحاور والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتباطأت الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًَا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب والمتجه إلى منطقة الوراق.

سيولة مرورية ببعض المناطق

كما شهدت نزلة ميدان المؤسسة وقليوب أمام قائدي السيارات سيولة مرورية متحركة، كما شهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية مقابل كثافات بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كثافات متحركة

وظهرت كثافات مرورية متحركة أمام قائدي السيارات، في الطريق المتجه إلى محور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول ظهرت كثافات مرورية، وعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.