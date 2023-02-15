«الفلانتين» يُنعش مبيعات الهدايا.. و«الغرف التجارية»: الإقبال بدأ أول فبراير

شهدت محال الهدايا ولعب الأطفال إقبالا ملحوظا، بالأمس، نظرا للاحتفال بعيد الحب، حيث قدم العديد من أصحاب محال الهدايا عروضا مخفضة قد تصل إلى 200 جنيه فقط، وذلك لجذب المواطنين، ما أدى إلى زيادة المبيعات الفترة الحالية.

احتفال المواطنين بعيد الحب

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة وسط البلد قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن إقبال المواطنين على شراء هدايا عيد الحب بدأ منذ عدة أيام، حيث استعد المحبون لذلك اليوم من خلال شراء العطور والدباديب والمج ونظارات الشمس والخواتم الفضة وغيرها لكي يقدموها لأحبائهم.

وقال أحمد صابر، أحد تجار الأدوات المكتبية، إن محال الهدايا شهدت بالأمس إقبالا متزايدا من جانب المواطنين، وذلك للاحتفال بعيد الحب، حيث يأتي العديد من المحبين لشراء صناديق حمراء يضعون بها العطور التي تتراوح أسعارها بين الـ300 و500 جنيه ونظارات الشمس التي يبلغ سعرها 270 جنيها والمج الملصق عليه الصورة التي يريدونها والذي يبلغ سعره 75 جنيها، بالإضافة إلى شراء الدباديب التي تبدأ أسعارها من 250 جنيها وساعات اليد التي تبدأ من 50 جنيها وغيرها من الهدايا.

وأضاف صابر أن الإقبال على شراء هدايا «الفلانتين» لم يأتِ من المحبين فقط بل يمكن تبادل الهدايا بين الأبناء والأمهات والآباء وذلك ما نشاهده كل عام، بالإضافة إلى أن العديد من المحال تقدم عروضا بدايه من شهر فبراير وذلك استعدادا للاحتفال بهذا اليوم، حيث إن هناك «بوكس رجالي» يضم زجاجة عطر ومحفظة وساعة يد يبلغ سعره 300 جنيه فقط بينما يبلغ «البوكس الحريمي» 350 جنيها حيث يحتوي على بلالين ملونة ودبدوب وأدوات تجميل، بالإضافة إلى «بوكس حريمي» آخر يضم محفظة وساعة وحزاما وميدالية أو انسيال يبلغ سعره 200 جنيه فقط.

زيادة المبيعات في الوقت الحالي

ومن جانبه، قال عادل علاء، سكرتير شعبة الخردوات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح لـ«الوطن»، إن إقبال المواطنين على شراء الهدايا ازداد بداية من شهر فبراير، ما أدى إلى زيادة المبيعات في الوقت الحالي، حيث يقبل المواطنون على محال الهدايا لشراء الشنط والدباديب والخواتم الفضة والعطور والمج الملصق عليه شكل ما حسب رغبة الزبون بالإضافة إلى الورود والعطور وغيرها من الهدايا التي يتهادى بها المواطنون فيما بينهم.