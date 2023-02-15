أهالي منطقة المسلة بالفيوم يسلمون لصي هواتف للشرطة

اعتاد لصان يستقلان دراجة نارية دون لوحات معدنية، التجول يوميًا في شارع الإصلاح الزراعي بمنطقة المسلة بمحافظة الفيوم، لسرقة الهواتف المحمولة من السيدات والأطفال المارة بالشارع، على مدار الأيام الماضية، حتى تربص لهما شباب المنطقة وأمسكوا بهما ولقنوهما درسًا قاسيًا.

وعقب تلقينهم درسًا، أبلغ أهالي منطقة المسلة، شرطة النجدة التي حضرت على الفور، وأمسكت اللصين، واصطحبتهما إلى قسم شرطة أول الفيوم، لتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

بلاغ بالقبض على لصين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بإمساكهم بلصي الهواتف المحمولة بشارع الإصلاح الزراعي.

الشرطة تتسلم اللصوص

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول الفيوم، تحت إشراف المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّ رجال وشباب منطقة الإصلاح الزراعي بالمسلة، تمكنوا من ضبط لصين، تخصصا في خطف الهواتف المحمولة، من المارة بالشارع من سيدات وأطفال، ولقنوهما درسًا قاسيًا.

الشباب طاردوا اللصوص

وقال أيمن البكري، أحد سكان المنطقة، وشاهد عيان على الواقعة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ وقائع سرقة الهواتف المحمولة تعددت خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة، من قبل نفس اللصين، فتربص لهما الشباب، وبالفعل ظهر اللصان وحاولا سرقة هاتف محمول من أحد المارة، فطاردهما الشباب، وحاولا الهرب ولكن أهالي المنطقة استمروا في مطاردتهما حتى أمسكوا بهما، وتحفظا عليهما لحين وصول قوات الشرطة للقبض عليهما واصطحابهما للقسم.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

السجن في انتظارهما

وقال حازم عبد العليم ديوان، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه يعاقب اللص بالسجن المشدد، إذا ارتكب عقوبة السرقة بالإكراه لهاتف محمول، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد في حالة تسببت السرقة بالإكراه في ترك جروح أو أثر وفقًا للمادة 314 من قانون العقوبات.

وأضاف أنّه يعاقب كل من يرتكب واقعة سرقة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، في حالة لم تقترن واقعة السرقة بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا للمادة رقم 318 من قانون العقوبات، موضحًا أنّه يعاقب اللص بالحبس 3 سنوات مع الشغل في حالة قيامه بسرقة اقترنت بها ظرف من الظروف المشددة وفقًا لنص المادة رقم 317 من قانون العقوبات.