موعد اختبارات المرشحين للترقية بشركات المياه والصرف الصحي 2023

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن موعد اختبارات العاملين المرشحين للترقية للعام 2023، والخاضعين لامتحان المسار الوظيفي، إذ يبدأ خلال الفترة من 19 فبراير إلى 23 فبراير 2023.

كشوف أسماء العاملين المرشحين للاختبارات للترقيه 2023

وأعلنت شركة مياه الشرب، عبر منشور على «فيسبوك»، أن امتحانات التقييم نظرية وتجرى بمركز تدريب الكنوز وبإشراف كامل من الشركة القابضة، مطالبة العاملين بالحضور الساعة الثامنة صباحا بمركز التدريب الكنوز مع إحضار إثبات الشخصية والالتزام بكل معايير التقييم.

مواعيد اختبارات العاملين المرشحين للترقيه 2023

وللاطلاع على كشوف أسماء العاملين المرشحين للترقية في اليوم الأول الموافق الأحد 19 من شهر فبراير الجاري 2023 من خلال الموقع التالي: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688010933116167&id=100057217999798&mibextid=Nif5oz "

للاطلاع على كشوف أسماء العاملين المرشحين للترقيه في اليوم الثاني الموافق الاثنين 20 من شهر فبراير الجاري 2023 من خلال الموقع التالي: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688023316448262&id=100057217999798&mibextid=Nif5oz "

للاطلاع علي كشوف أسماء العاملين المرشحين للترقيه في اليوم الثالث الموافق الثلاثاء 21 من شهر فبراير الجاري 2023 من خلال الموقع التالي: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688034743113786&id=100057217999798&mibextid=Nif5oz "

للاطلاع علي كشوف أسماء العاملين المرشحين للترقية في اليوم الرابع، الموافق الأربعاء 22 من شهر فبراير الجاري 2023 من خلال الموقع التالي: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688041413113119&id=100057217999798&mibextid=Nif5oz "

للاطلاع علي كشوف أسماء العاملين المرشحين للترقيه في اليوم الخامس الموافق الخميس 23 من شهر فبراير الجاري 2023 من خلال الموقع التالي: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688051513112109&id=100057217999798&mibextid=Nif5oz "

حظر استخدام الهواتف المحمول طبقا لمعايير التقييم

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا عبر المنشور علي العاملين المرشحين للترقيه من المحاسبين، إحضار آلة حاسبة، لأنه يحظر استخدام الهواتف المحمول طبقا لمعايير التقييم.