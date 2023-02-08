مياه الشرب بالإسكندرية تنظم قافلة خدمية لسكان «بشاير الخير1 و2»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تنظيم قافلة خدمية شاركت فيها العديد من الجهات، تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس الشركة والعقيد أحمد عبد العزيز مدير جهاز مدينة بشاير الخير1 و2.

قيام وزارة الصحة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والكشف المجاني للأهالي

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن القافلة ضمت معرض وزارة التموين والتجارة الداخلية للسلع المخفضة، وسيارة خدمة العملاء تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة لتقديم خدماتها لأهالي المدينة، لافتة إلى تقديم وزارة الصحة خدمات تنظيم الأسرة والكشف المجاني للأهالي، ونظمت نوادي المرأة معرضا للمنتجات اليدوية المخفضة، كما نفذت جمعية الهلال الأحمر المصري حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه، وشاركت وزارة الثقافة بعرض تنورة وورشة رسم على الوجه للأطفال.

سيارة خدمة العملاء المتنقلة قامت بتقديم كافة الخدمات للجمهور

وقالت الشركة في بيانها، إن القافلة شاركت فيها لجنة تضم كيميائيين من قطاع المعامل والبحوث وإدارة استطلاع الرأي، لافتة إلى قيام إدارة التوعية بتنظيم حملات ميدانية للأهالي للحث على ترشيد استهلاك المياه وتعليق ملصقات إرشادية بالمدينة للحث على الإرشاد، وتقديم ألعاب تفاعلية للأطفال وورش رسم وتلوين، كما قامت سيارة خدمة العملاء المتنقلة بتقديم الخدمات للجمهور.

القوافل تؤثر بالإيجاب على سلوكيات المواطن

وأكد المهندس أحمد جابر أهمية تنفيذ مثل هذه القوافل لتعزيز الشركة دورها التوعوي والمجتمعي والخدمي، مشيرا إلى أن تلك القوافل تؤثر بالإيجاب على سلوكيات المواطن تجاه المحافظة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.