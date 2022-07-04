تدمير 7 مواقع قيادة في دونيتسك.. وحاكم لوهانسك: موسكو تحاول السيطرة عليها

قال حاكم لوهانسك إنَّ القوات الروسية في أوكرانيا ستركز على محاولة السيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها بعد أن أجبرت القوات الأوكرانية على الانسحاب من آخر مدينة رئيسية «ليسيتشانسك» خاضعة لسيطرتها في منطقة لوهانسك المجاورة.

وقال سيرهي جايداي لوكالة أنباء «رويترز» إنَّه يتوقع أن تتعرض مدينة سلوفينسك وبلدة باخموت على وجه الخصوص للهجوم في الوقت الذي تحاول فيه روسيا السيطرة الكاملة على نهر دونباس في شرق أوكرانيا.

القوات الأوكرانية تنسحب من مدينة ليسيتشانسك

وبحسب سيرهاي جايداي حاكم لوهانسك الأوكراني، لا يزال هناك 8 آلاف مدني في سيفيرودونتسك المحتلة و10 آلاف في ليسيتشانسك المحتلة حديثًا.

وأضاف هايداي: «نحافظ على الدفاع عن جزء صغير من منطقة لوهانسك حتى يكون لدى جيشنا الوقت لبناء دفاعات»، بحسب صحيفة «الجارديان».

فيما زعمت جمهورية دونيتسك الشعبية أنَّ القوات الأوكرانية قصفت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 15 من 240 مستوطنة يقولون إنهم يسيطرون عليها، ويزعمون أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 20 مدنيًا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 7 مواقع قيادة أوكرانية في دونيتسك، بالإضافة إلى إصابة 4 منظومات صاروخية أوكرانية متعددة الإطلاق بضربات جوية دقيقة

يُشار إلى أنَّ روسيا وسوريا هما الدولتان الوحيدتان في الأمم المتحدة اللتان تعترفان بجمهورية دونيتسك الشعبية كسلطة شرعية.

زيلينسكي: القوات الأوكرانية ستسيطر مجددا على ليسيتشانسك

وانسحبت القوات الأوكرانية من مدينة ليسيتشانسك التي تعرضت للقصف، مما دفع روسيا للمطالبة بالسيطرة الكاملة على منطقة لوهانسك الشرقية، وهو هدف رئيسي في حرب الكرملين، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعهد باستعادة الأراضي المفقودة

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنَّ قواتها انسحبت من ليسيتشانسك بعد قتال عنيف، فيما قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إنَّ القوات الأوكرانية ستسيطر مجددًا على ليسيتشانسك.