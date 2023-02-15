خام الحديد يقترب من أعلى مستوى في 7 أشهر عالميا.. واستقرار الأسعار محليا

واصلت أسعار شحنات خام الحديد ارتفاعها عالميا لتظل دون أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 130 دولارًا للطن، حيث أعاد التجار تقييم توقعات الطلب من الصين وسط إعادة الانفتاح الاقتصادي وتخفيفها قيود «الجائحة»، كما ظل المستثمرون حذرين بعدما تعهدت السلطات الصينية قمع المضاربة على الأسعار.

تحفيز نشاط البناء في الصين

حافظ المعدن على ارتفاعه بعد عطلة الصين التي استمرت أسبوعًا وارتفع بنسبة 10% في الشهر الأول من العام، وانتعش قطاع الصناعات التحويلية في الصين – أكبر مصدر لخام الحديد - بعد ثلاثة أشهر من الانكماش وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات، مما يدعم الاتجاه الصعودي للأسعار، حيث من المتوقع أن تؤدي نهاية سياسة «صفر كوفيد» إلى تحفيز نشاط البناء في الصين، مثل ضخ السيولة وخطوط الائتمان الجديدة للمطورين، وبالتاليتحفيز الطلب على الصلب.

أسعار الحديد اليوم في مصر

محلياً، سجلت أسعار حديد التسليح استقراراً ملحوظاً في فبراير الجاري، وبيع حديد عز بـ 28300 جنيه للطن، وسعر حديد المراكبي اليوم 27000 جنيه للطن، فيما بيع طن حديد بشاي بـ 28500 جنيه للطن، وحديد المصريين بنحو 28300 جنيه للطن، وحديد العشري بنحو 27000 جنيه للطن، وحديد سرحان اليوم 26500 جنيه للطن، وحديد المعادي 27000 جنيه، وحديد الكومي 27000 جنيه للطن.

وفق قائمة أسعار المصانع فبراير 2023، تم تسجيل سعر بيع حديد العتال بنحو 27500 جنيه للطن، واستقر سعر حديد مصر ستيل نحو 27000 جنيه للطن، واستقر سعر حديد عطية اليوم الأربعاء عند 27500 جنيه للطن.