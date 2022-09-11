محمد عبد الرحمن عن مشروعه الفني الجديد: أركز على السينما فقط

كشف الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ«توتا»، عن استعداده لخوض تجربة سينمائية جديدة، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها ما زالت في إطار التحضير، وبالتالي لن يستطيع الإفصاح عن تفاصيلها في الوقت الحالي.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مشروعه الفني القادم، سيتعلق أكثر بالسينما، متابعًا: «حاليًا يتم التجهيز لمشروع جديد ولم نستقر فيه على الاسم، والفترة المقبلة سيكون تفكيري نحو السينما لأني أتمنى أعمل أفلام الفترة المقبلة».

لم أحسم المشاركة في دراما رمضان

وفيما يخص الدراما، قال محمد عبدالرحمن، إن لديه عرضًا للمشاركة في مسلسل لموسم رمضان 2023، لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن، مضيفًا: «كده كده تركيزي الفترة دي سينما وبس، ولسه هشوف حكاية الدراما».

فيلم الدعوة عامة كوميدي

ويعرض للفنان محمد عبد الرحمن توتا، في دور العرض السينمائي حاليًا فيلم الدعوة عامة، مع أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد وسوسن بدر، تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج وائل فرج.

ويجسد في أحداث فيلم الدعوة عامة، شخصية شاب يدعى معتز، يتورط في كثير من الأزمات بسبب دعوة أمه ضده، ويتعرض لكثير من المواقف والمفاجآت بصحبة أصدقائه.

وأشار إلى أن هذه الشخصية لا تشبهه في الواقع، خصوصًا أنه يعيش ببركة دعوات والدته له، وحرصه على التواصل معها يوميًا، لسماع صوتها الذي يطمئنه ويشعره براحة البال.