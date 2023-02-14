سيرة «أدهم الشرقاوي» باكورة إنتاج قناة «الوثائقية».. مفاجآت تكشف لأول مرة

كشفت قناة الوثائقية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن باكورة خريطة إنتاجها من الأفلام التي ستعرض لأول مرة حصريًا على القناة، وهي فيلم «أدهم الشرقاوي».

وأوضحت القناة في بيان عنها، أنّ الفيلم يستعرض- بشكل تفصيلي- الروايتين المتناقضتين لسيرة أدهم الشرقاوي، الأولى هي الرواية الرسمية التي تطرقت إليها الصحافة في بداية عشرينيات القرن الماضي، والتي اعتبرت الشرقاوي مجرما شقيًا خارجا عن القانون.

وتابعت القناة، أنّ الرواية الثانية وهي الأشهر، الحكاية الشعبية التي اعتبرت أدهم الشرقاوي بطلًا أسطوريا دافع عن الفلاحين في مواجهة الإقطاعيين والإنجليز، وهي الرواية ذاتها التي اعتبرته واحدًا من أبطال ثورة 1919، الذين شاركوا في قيادة الأعمال البطولية التي وجهت ضد الإنجليز في قرى البحيرة ومدنها، وتحولت الرواية إلى ملحمة ترددت في الحكايات والمواويل الشعبية، ما شجع القائمين على الإذاعة وصنَّاع السينما بعد ثورة 1952، لتخليد الأسطورة في أعمال إذاعية وسينمائية.

ولفتت القناة، إلى أنّه بخلاف الأعمال السينمائية والدرامية التي قدمت سابقًا، يستعرض الفيلم الوثائقي حقائق ومفاجآت تكشف لأول مرة، وهو جزء من مهمة القناة التي ستروي من خلال أفلامها جانبًا مهمًا من التاريخ غير المطروق، وإكمال الحكاية التاريخية غير المروية بجهود بحثية، وأرشيفية ونوعية وفنية.