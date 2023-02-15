حكاية نصف جثة داخل شقة في وسط البلد.. مدرب كرة قدم يروي مشاهد الجريمة

قرابة 30 يومًا مرت على جريمة حدثت خلف الأبواب المغلقة، تفاصيل مروعة عبارة في تلك الجريمة المفزعة حدثت داخل شقة مدرب كرة قدم في وسط البلد، لكن المؤسف هو سبب الجريمة وفق اعتراف صادم للمتهم «هاني» أمام النيابة العامة، هو 300 جنيه.

مدرب كرة قدم يروي مشاهد قتل صديقه

في جلسة تحقيق جديدة صباح اليوم، روى مدرب كرة قدم في الملاعب الخاصة، مشاهد مؤلمة في قتل صديقه «أشرف محمد» 56 سنة والتمثيل بجثمانه، ونسبت النيابة العامة تهمة القتل العمد وإخفاء معالم الجريمة بعد تشويه، وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم جددت النيابة صباح اليوم حبسه لمدة 15 يومًا.

المشهد الأول

عثرت أجهزة الأمن على نصف جثة داخل منزل مدرب كرة قدم يدعى «هاني.م» وهي عبارة عن الرأس والقدمين واليدين، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم وجرى تشريح تلك الأعضاء وإعداد تقريرًا بها، حتى تتمكن مصلحة الطب الشرعي من تطابق باقي الأعضاء في حالة العثور عليها، وبعد مرور تلك المدة من البحث عن النصف الآخر صرحت النيابة بدفن نصف جثة المجني عليه أشرف محمد.

المشهد الثاني

وفق رواية مدرب كرة القدم المتهم بقتل صديقه أمام النيابة العامة، أنه تخلص من نصف الجثمان في عدة صناديق قمامة، وعندما فوجئ بالجيران يقفون أمامه منزله لمنعه من الخروج بعدما استشعروا حدوث أمر غير طبيع، نجح في الهروب وترك باقي الجثمان بالشقة.

المشهد الثالث

أرشد المتهم عن مكان صناديق القامة التي ألقى داخلها أشلاء جثمان صديقه، لكن لم تتمكن أجهزة الأمن من العثور على أي منها، وشرح المتهم سبب صادم في الجريمة أن صديقه اقترض منه مبلغ 300 جنيه ورفض إعادتها وأثناء نقاش جمعهما أمسك المتهم صديقه وضرب برأسه في الحائط فسقط جثة هامدة، عندها قرر المتهم تشويه الجثمان حتى يهرب من المسائلة القانونية، وبعدها كشفت أجهزة الأمن تفاصيل الجريمة بعد بلاغ تغيب من شقيق المجني عليه.

عقوبة القتل العمد

وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات تصل للإعدام، وأنه في حالة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية فإن المتهم سيواجه عقوبة في جريمة تجارة الهيروين أيضًا: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».