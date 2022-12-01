ضبط 1,720 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل سرجة في مدينة نصر

وجّهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العديد من الحملات التموينية، التي أسفرت عن ضبط مالك سرجة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لإدارته السرجة دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من زيت الطعام مجهولة المصدر بكمية 1,720 طن، دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

ضبط زيت طعام مجهول المصدر

كما عُثر داخل السرجة، على 1,720 طن زيت طعام معبأة داخل جراكن وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته السرجة دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مخزن دون ترخيص في حدائق القبة

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط مالك مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية وأخرى غير غذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر داخل المخزن على 1,3 طن سكر، و300 عبوة معسل، وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط المسؤول عن مصنع لتصنيع الشوكولاتة، بدائرة قسم شرطة الحدائق لإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الشوكولاتة، مدونا عليها بيانات بلد المنشأ على خلاف الحقيقة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، غاشا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر على «1,500 طن شوكولاتة، 1,400 طن زيت طعام، 640 كيلو جرام سكر تمويني، و250 كيلو جرام عسل أسود، و75 كيلو جرام لبن بودرة»، وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، و46,000 عبوة سكر تمويني فارغة، وكرتونة، وغطاء زجاجة، و20,000 ستيكر، وميزان، وماكينة طباعة، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.