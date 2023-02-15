«التضامن» تستقبل وفدًا من مؤسسة رعاية المسلمين بماليزيا

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي، وفدًا من مؤسسة رعاية المسلمين بدولة ماليزيا برئاسة الدكتور محمد الهزولى، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزير التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات العمل بالوزارة، حيث بحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين لتحفيز الشباب على التطوع ومشاركتهم في خدمة المجتمع والتمكين الاقتصادي، ودعم الطلاب الفائقين.

التركيز على تطوير الشباب في ثلاثة مجالات

واستعرض الوفد الماليزي دور مؤسسة رعاية المسلمين ونشاط المؤسسة المسجلة لدى السفارة الماليزية بالقاهرة التي تسعى لدعم الشباب، وذلك عن طريق تنشئة قادة قادرون على تقديم حلول للعقبات حول العالم، كما أن هناك ثلاثة مجالات تعمل على أساسها المؤسسة تتمثل في التركيز على تطوير الشباب في ثلاثة مجالات وهي المجال الأكاديمي، وريادة الأعمال، والعمل التطوعي.

تقديم المساعدات المختلفة والأجهزة المساعدة للطلاب ذوي الهمم

ورحبت التضامن الاجتماعي بالحضور، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع تلك المؤسسة، خاصة أن برامج الوزارة المختلفة تعمل في إطار الاستثمار في الرأسمال البشري، وتنمية الشباب من خلال برامج الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وتكافؤ الفرص التعليمية ودور وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات التي تعمل على تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعى المجتمعي لديهم ودعم الطلاب غير القادرين، كذلك الطلبة من ذوي الإعاقة عبر تقديم المساعدات المختلفة والأجهزة المساعدة من الأجهزة التعويضية والحركية واللاب توب الناطق لذوى الإعاقات السمعية.

كما استعرضت التضامن خلال اللقاء التطوع ومجالاته وتحفيز قدرات المتطوعين وتنمية قدراتهم في المشروعات التنموية المختلفة، مؤكدة على قوة المجتمع المدني المصري ودوره الرئيسي في مثلث التنمية بجانب القطاعين العام والخاص.

كما تطرق اللقاء إلى دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وما ينفذه من مبادرات وجهود لمواجهة خطر الإدمان خاصة بين الشباب وبرامجه التوعوية، وجهود الهلال الأحمر المصري خاصة في أوقات الأزمات والكوارث وتدخلاته الإغاثية على المستوى المحلى والدولي، والذي يلعب دورًا إنسانيا دبلوماسيًا.

وحول تنمية الوعي تناولت التضامن برنامج وعى للتنمية المجتمعية وما يقدمه من 12 رسالة تعد من أهم القضايا المجتمعية خاصة في ظل استهداف تحقيق التنمية المستدامة، حيث العمل على العديد من مفردات الوعي من صحة الأم والطفل والأمية والإعاقة وعدد من قضايا المرأة ومراكز استضافة وتوجيه المرأة وما تقدمه من خدمات للمرأة المعنفة اجتماعيا ونفسيا وقانونيا وما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي من خدمات.

2 كفاية يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية

كما استعرضت جهود البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، والذي يعمل على تأهيل الشباب المقبل على الزواج وبرنامج 2 كفاية الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بالمجتمع وبرنامج مواطنة الذي يعمل بالتعاون مع الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء لتوحيد الرسالة الدينية والاجتماعية.

ومن جانبه أعرب محمد الهزولى رئيس الوفد الماليزي عن تقديره والوفد المرافق له، لهذا اللقاء، موضحا أن المؤسسة هي جهة أهلية ماليزية تعمل لتنمية الشباب في مجالات ريادة الأعمال والعمل التطوعي والمجال الأكاديمي وتوجيههم لخدمة المجتمع وحسن استغلال قدراتهم بالاعتماد على تنمية مواردهم عبر مشروعات في العديد من المجالات.

وعرض خلال اللقاء سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة في إطار التدريب في مجالات التمكين الاقتصادي والتطوع فيما يتعلق بخدمة المجتمع.