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«التضامن»: اختيار 36 أما مثالية لتكريمهن في احتفالية عيد الأم 2023

كتب:

أسماء زايد
11:56 ص | الأربعاء 15 فبراير 2023
مسابقة الأم المثالية 2023

مسابقة الأم المثالية 2023

 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انتهاء اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2023 من أعمالها والتي عقدت على مدار يومين برئاسة شرفية الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، و مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلين من الأزهر الشريف، المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة ، المجلس القومي للطفولة والأمومة ،وزارة الثقافة ، كلية التربية بجامعة عين شمس ، الهلال الأحمر المصري، المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ، اتحاد هيئة المستثمرين العرب ، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، جمعية الاورمان، ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات العامة المعنية بالحدث بالوزارة .

استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية

 واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض  113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات، وذلك لعدد 54 أما مثالية، 11 أما بديلة،  18 أما لابن من ذوي الإعاقة، 6 أمهات من ذوي الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، 11 أما من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قري حياة كريمة ، 5 حاصلات علي مشروع اقتصادي.

اختيار 27 أم مثالية أولي علي مستوي المحافظات

 وانتهت اللجنة التى شكلتها التضامن  من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 36 أمًا مثالية على مستوى المحافظات مكرمة خلال احتفالية هذا العام.

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