إصابة 4 أشخاص في حادث سيارة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم أب وابنه، منذ قليل، بإصابات متنوعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهم بطريق الخطأ علي الطريق الزراعي أمام عزبة إسلام، التابعة لقرية اهناسيا الخضراء في مركز بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

بلاغ بحادث سيارة ملاكي بطريق اهناسيا الخضراء في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغا من غرفة عمليات الإسعاف، يفيد باصطدام سيارة ملاكي بعدد من المواطنين أمام عزبة إسلام التابعة لقرية اهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أنّ المصابين في الحادث هم «أحمد. ق . س» 40 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، مقيم في عزبة إسلام بقرية اهناسيا الخضراء، ونجله «إسلام. أ. ق» طفل، 7 سنوات، مصاب سحجات وكدمات، و«رفعت . س . ي» 42 سنة، مقيم في حي مقبل مدينة بني سويف، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، و«رضا. م . ح» 63 سنة، مقيم بحي مقبل مدينة بني سويف، مصاب سحجات وكدمات بالذراع الأيمن.