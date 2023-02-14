«شعبة الدواجن» تعلن تراجع سعر «كيلو الفراخ» منتصف مارس

زفَت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية للجيزة، مفاجأة سارة من العيار الثقيل، بإعلانها تراجع سعر كيلو الدواجن إلى 56 جنيها، منتصف مارس وقبيل شهر رمضان المبارك بأيام.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إنّ هناك توقعات بزيادة المعروض من الدواجن في السوق، خلال الفترة المقبلة، ما يساهم في خفض أسعار الدواجن بالنسبة للمستهلك.

إنتاج نحو 4.5 مليون دجاجة يوميًا

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بداية من منتصف مارس سيتم إنتاج نحو 4.5 مليون دجاجة يوميًا، مؤكدًا أن مشكلة الأعلاف التي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن، تم القضاء عليها منذ شهرين، ولدينا من الأعلاف مخزون يكفي لمدة 6 أشهر.

سعر كيلو الفراخ لا يزيد على 63 جنيها للمستهلك

وتابع رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، بأنه مع زيادة المعروض من الدواجن ستنخفض الأسعار إلى السعر العادل للمستهلك المصري، مشيرًا إلى أنّ سعر كيلو الفراخ في بورصة الدواجن سيكون 56 جنيهًا، وبالنسبة للمستهلك سيكون سعر كيلو الفراخ لا يزيد على 63 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إلى أن المستهلك سيشعر بتحسن بالأسعار بداية من منتصف مارس.