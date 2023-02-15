«تجارة حلوان» تستضيف خبيرة أمريكية لتدريس مقرر عن ريادة الأعمال

أعلنت كلية التجارة بجامعة حلوان، استضافة الخبيرة الأمريكية رينيه لامب، الأستاذ بجامعة فيرجينيا، لتدريس مقرر عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ببرنامج الأسواق والمنشآت المالية «FMI»، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وقالت الدكتورة أماني فاخر، عميد الكلية، إن استضافة الخبيرة الأمريكية يأتي استجابة لتطبيق آليات الجودة والتطوير وتحقيق الاستفادة القصوى لبرامج تبادل الخبرات الأكاديمية بين جامعة حلوان والجامعات العالمية، حتى يتم الارتقاء بمستوى الطلاب بما يتوافق مع مستجدات سوق العمل.

تدويل الخدمات التعليمية

وأضافت عميدة الكلية لـ«الوطن»، أن هناك فرصة كبيرة للطلاب للانفتاح على العالم الخارجي، مؤكدة حرص الكلية على تحقيق مزيد من عمليات التبادل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد الدكتور صابر شاكر، منسق برنامج الـ«FMI»، أن تلك التجربة تندرج تحت اتجاهات تدويل الخدمات التعليمية وتسهم في تحقيق رسالة وأهداف البرنامج لتقديم خريج قادر على المنافسة ليس على المستوى المحلي فحسب بل يمتد إلى المستوى الإقليمي.

طلاب: تؤهلنا لسوق العمل

وأشاد الطلاب باستضافة الكلية الخبيرة الأمريكية، فأكد الطالب حمدى عماد، بالفرقة الثالثة ببرنامج FMI، أنها فرصة عظيمة جداً لتلقي تدريس المادة من أستاذ أمريكي: «نستفيد ونتعلم من خبراته الدولية ونكتسب خبرات أكثر تشكل إضافة لنا ولخبراتنا وللسيرة الذاتية الخاصة بنا لدخول سوق العمل في المستقبل».

وأشارت الطالبة رنا وائل بالفرقة الثالثة، إلى أن هذا الإجراء سيكون بمثابة فرصة للتعرف على ثقافة جديدة وطرق شرح مبتكرة كما في الدول المتقدمة: «سوف نستفيد من خبراتها في المجال داخل وخارج مصر وتعلمنا مهارات تساعد في التأهيل لسوق العمل».