أعلى 3 شهادات ادخار ثلاثية في البنوك.. الحد الأدنى يبدأ من 1000 جنيه

تظل شهادات الادخار هي المنتج الأكثر تفضيلًا بين عملاء البنوك، لما تتميز به من عائد مضمون بأنواعه الثابت والمتغير، وبعد إيقاف التعامل بشهادات الـ25% و22.5%.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات شهادة الادخار الثلاثية في 3 بنوك وهي «الأهلي، ومصر، والقاهرة».

شهادة القمة من بنك مصر

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 16.25%.

- نوع العائد: معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

شهادة البريمو جولد من بنك القاهرة

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 16.25%.

- نوع العائد: معدل عائد ثابت.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 16.25%.

- نوع العائد: معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

كان البنك المركزي المصري، قد قرر في آخر اجتماع للجنة السيادة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.