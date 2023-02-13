أعلى 3 شهادات ادخار ثلاثية في البنوك.. الحد الأدنى يبدأ من 1000 جنيه
كتب:
وليد عبد السلام
08:34 م | الإثنين 13 فبراير 2023
صورة أرشيفية
تظل شهادات الادخار هي المنتج الأكثر تفضيلًا بين عملاء البنوك، لما تتميز به من عائد مضمون بأنواعه الثابت والمتغير، وبعد إيقاف التعامل بشهادات الـ25% و22.5%.
وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات شهادة الادخار الثلاثية في 3 بنوك وهي «الأهلي، ومصر، والقاهرة».
شهادة القمة من بنك مصر
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.
- العائد على الشهادة: 16.25%.
- نوع العائد: معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
شهادة البريمو جولد من بنك القاهرة
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه.
- العائد على الشهادة: 16.25%.
- نوع العائد: معدل عائد ثابت.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري
مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد على الشهادة: 16.25%.
- نوع العائد: معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
كان البنك المركزي المصري، قد قرر في آخر اجتماع للجنة السيادة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.