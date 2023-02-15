 أستاذ علم الزلازل: الهزات الارتدادية لزلزال سوريا ستستمر لعدة أشهر

قال عيد الطرزي، أستاذ علم الزلازل، إن الهزات اللاحقة لزلزال سوريا وتركيا، ستستمر لعدة أشهر مقبلة.

منطقة نشيطة ومخزنة للطاقة

وأضاف الطرزي، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أننا نتحدث عن منطقة نشيطة ومخزنة للطاقة منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن الهزات اللاحقة سوف تستمر لأسابيع أو أشهر.

كمية الطاقة

وتابع، أن هذه المدة قد تصل لـ5 أشهر أو أكثر، وهذا يعتمد على كمية الطاقة التي خزنتها الأرض، مشيرا إلى أن الأمر المطمئن هو أنه لا يتوقع أن يحدث زلزال في هذه المنطقة تزيد عن 6 درجات.

قوة الزلزال

وواصل: «لن يحدث غالبا زلازل بنفس قوة الزلزالين السابقين، لأنه تم تفريغ نسبة كبيرة من الطاقة، لذا فنحن نتحدث عن زلازل صغيرة، لن تزيد عن 6 درجات وغالبيتها ستكون 4 درجات».