«المتحف المصري» يستقبل فرق الكورال المشاركة في مهرجان أسوان

استقبل المتحف المصري بالتحرير، اليوم، أحد أهم فرق الكورال الرومانية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي للفلكلور والفن، الذي سينعقد في الفترة من 16 إلى 22 فبراير 2023 بأسوان.

المتحف المصري بالتحرير

نشرت إدارة المتحف المصري بالتحرير على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك بيان منذ قليل: إنه كان في استقبال الوفد الدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري، ورافق المجموعة في قاعات المتحف، حيث تفقد جميع القاعات المختلفة ومن ضمنها قاعة الدولة الحديثة والقديمة، وقاعة العصر اليوناني الروماني.

عمليات تطوير المتحف

يذكر أن المتحف يشهد عملية تطوير في قاعات عرض تانيس في الجناج الشمالي للطابق العلوي، ويأتي ذلك في إطار مشروع «تطوير المتحف المصري» الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع تحالف خمس متاحف أوروبية مُمثلة في متحف تورينو بإيطاليا، والمتحف البريطاني بلندن، ومتحف اللوفر بباريس، والمتحف الوطني للآثار بليدن، والمتحف المصري ببرلين، بالإضافة إلى وزارة السياحة والآثار المصرية، واللجنة التوجيهية للأكاديميين المصريين من جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان، ولجنة المتحف.

2500 قطعة أثرية

يجري عرض كنوز مدينة تانيس، عاصمة ملوك الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين، والتي اكتشفها عالم الآثار الفرنسي بيير مونتيه أثناء الحرب العالمية الثانية،وتضم ما يقرب من 2500 قطعة أثرية من مقابر ملوك الأسرتين، ومنهم الملك بسوسنس الأول، والملك أوسركون الثاني، والملك تاكلوت الثاني، والملك شاشنق الثاني.

وتشمل أقنعة جنائزية ذهبية، وتوابيت فضية، وأغطية أصابع ذهبية،ومجموعة فريدة من من الذهب مطعمة بالأحجار شبه الكريمة، وأوان مصنوعة من الذهب والفضة، وقطع برونزية وغيرها من القطع النادرة التى ترجع إلى تلك الفترة.