ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية بحثًا عن شروط مسابقة 30 ألف معلم 2022 التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، تحدثت خلالها عن تفاصيل تعيين المدرسين من خلال مسابقة المعلمين، مؤكدًا على أن التقديم سيكون إلكترونيًا لضمان الشفافية والقضاء على الواسطة أو المحسوبية.

وفي إطار قيام بوابة «الوطن» بالإجابة عن تساؤلات المواطنين من خلال الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، نعرض في التقرير التالي، شروط مسابقة 30 ألف معلم 2022 وآخر موعد للتقديم، وذلك في السطور التالية:

شروط مسابقة 30 ألف معلم 2022

ووضعت وزارة التربية والتعليم بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم والتي جاءت كالآتي:

- أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم يوم 2022/10/1 هو 35 عامًا.

- يكون المتقدم حاصل على تقدير تراكمي في الشهادة الجامعة بتقديم عام جيد.

- يشترط لمن يرغبون في التقدم لوظيفة معلم رياض أطفال، يجب أن يكون من خريجي كليات التربية رياض أطفال أو الطفولة المبكرة أو أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض اطفال أو طفولة مبكرة

- أما المتقدمين لوظائف معلمين الصفوف الثلاثة الأولى يجب أن يكونوا خريجي كليات التربية شعبة تعليم أساسي، أو ابتدائي، أو معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي، أو تعليم ابتدائي، أو معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.

آخر موعد التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف مسابقة المعلمين، التقديم بداية من 2 يوليو المقبل وحتى 24 يوليو وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة التربية والتعليم

ويجب تحضير المستندات الآتية:

- صورة ضوئية من المؤهل للمتقدم وأي شهادات دراسية أخري.

- صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.

- بالنسبة للذكور يجب تقديم 4 صور من شهادة الخدمة العسكرية.

- بالنسبة للإناث يجب تقديم شهادة الخدمة العامة.

- صورة شخصية حديثة مدون عليها الاسم

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم حديثة.