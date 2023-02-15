تفاصيل ضبط كيلو حشيش بحوزة سائق توك توك في التبين

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة التبين برئاسة المقدم عز الدين المليجي في القبض على سائق توك توك، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة قسم حلوان.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما خرجت حملة أمنية يقودها النقيب عمرو المحلاوي، معاون وحدة مباحث قسم شرطة التبين، وخلال السير بدائرة القسم استوقف المدعو «سالم سيد سالم محمد»، 25 سنة، سائق توكتوك ومقيم شارع مصطفى فهمي دائرة قسم حلوان، حال قيادته مركبة ذات ثلاث عجلات توك توك ملكه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 أكياس بداخلها مادة الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وجرى اصطحابه إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أمام العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع العملاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

العقوبة القانونية

أما عن عقوبة الاتجار في المخدرات، يقول المحامي رامي عبد المنعم الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأضاف أنه وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.