مباحث التبين تضبط 105 طرب حشيش بحوزة أكبر مورد للمخدرات بمنشأة القناطر

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة التبين برئاسة المقدم عز الدين المليجي في ضبط أكبر مورد لمخدر الحشيش بمنطقة منشأة ناصر، بعد ضبط 105 طرب حشيش داخل مخزن سري في سيارة سوزوكي فان، قادمة من محافظة الجيزة.

بداية البلاغ

البداية عندما وردت معلومات سرية للنقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم شرطة التبين، عن قيام المدعو «إبراهيم م.ص»، وشهرته إبراهيم مغاوري، 32 عامًا، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بجلب المواد المخدرة وتوزيعها علي التجار بنظام الجملة، عن طريق تهريبها من محافظة الجيزة داخل مخزن سري أعد خصيصًا بسيارة سوزوكي «فان»، رقم «ر ص ب 431» سماوي اللون، إلى محل سكن المذكور.

التحريات

وبإجراء التحريات وجمع الاستدلالات، تبين صحة المعلومات الواردة، وعليها تم استخراج إذن من النيابة العامة بإعداد كمين للسيارة وتفتيشها، ونجح رجال وحدة مباحث التبين في القبض على المتهم داخل السيارة المبلغ عنها، وبداخلها 105 طرب حشيش مخدر، ومبلغ مالي فتم اصطحابه إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أمام المقدم عز الدين المليجي، رئيس المباحث، اعترف بحيازة المواد المخدرة، بقصد الاتجار بنظام الجملة في المواد المخدرة، والمبلغ المالي باقي متحصلات الشراء، والسيارة لسهولة التنقل، والمخزن السري لإخفاء المواد المخدرة عن أعين الأجهزة الأمنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.