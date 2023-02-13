وزير الزراعة: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف ذرة وصويا بـ96 مليون دولار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023.

الإفراج عن 156 ألف طن من الذرة بحوالي 56 مليون دولار

وقال «القصير» في تصريحات له اليوم، إنّ الإفراج شمل 156 ألف طن من الذرة بحوالي 56 مليون دولار، وحوالي 43 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 32 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار، ليصبح إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من «16 أكتوبر 2022 حتى 9 فبراير 2023»، نحو 2.495 مليون طن، منها 1.750مليون طن ذرة، 745 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي 1.250 مليار دولار.

توفير المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن

وأضاف، أنّ ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من المواني المصرية.

وأشار إلى أن الافراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، التي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن، للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من المواني المصرية.