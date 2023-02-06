طرق الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023.. تعرف على الخطوات

تزامنا مع استمرار صرف معاشات شهر فبراير 2023 لليوم السادس على التوالي، يمكن لأي صاحب معاش الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التي أتاحت العديد من الخدمات الإلكترونية والبالغ عددها نحو 15 خدمة الكترونية من بينها الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، وبينها الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وعن كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تسهيل الإجراء على المواطنين حيث يمكنهم اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

- الخطوة الأولى: يدخل المستعلم على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال هذا الرابط واختيار الخدمات التأمينية لصاحب المعاش.

- يمكن للمستعلم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش كما يمكنه استعراض تطور زيادة المعاشات.

- يتم تسجيل الرقم القومي للدخول كمستخدم إلى جانب تسجيل كلمة المرور.

- بعد التسجيل يمكن لصاحب المعاش عن كل بياناته بملف المعاش الخاص به.

الاستعلام عن الرقم التأميني

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات للفئات المؤمن عليه، بينها الاستعلام عن الرقم التأميني والاستعلام عن آخر مدة تأمينية وغيرها من الخدمات.