قطع المياه عن قرية بياض العرب وتوابعها في بني سويف اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن قرية بياض العرب شرق النيل وتوابعها، اليوم الخميس، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرًا، وذلك لصيانة بخط مياه قطر 16 أمام محطة مياه تل ناروز بشرق النيل.

كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقرية بياض العرب

وشهد خط مياه قطر 16 أمام محطة مياه تل ناروز بشرق النيل في بني سويف، كسر مفاجئ، قبل أن يتدخل فنيو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإصلاح المؤقت للخط، على أن يجرى استكمال إصلاحه اليوم الخميس، ما قد يتسبب في قطع المياه عن قرية بياض العرب وتوابعها بشرق النيل في مركز بني سويف.

«مياه بني سويف» تعتذر للمواطنين عن فترة الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب ببني سويف بالإعتذار إلى المواطنين عن فترات الإنقطاع لظروف الصيانة، وأهابت بهم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يجرى تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليه.

وأعلنت الشركة عن تخصيص رقم هاتف في حال رغبة المواطنين بالتواصل مع الشركة، سواء للاستفسار أو الشكاوى، عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو موبايل.

من جانبها، شددت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، على ضرورة سرعة الانتهاء من إصلاح الكسر وضخ المياه قبل الموعد المعلن.

عودة المياه لقرية إطواب وتوابعها في مركز الواسطى ببني سويف

في سياق آخر، عادت المياه إلى قرية أطواب وعزبة سليم وجزيرة النور بمركز الواسطي، وذلك بعد ساعات من انقطاعها، وذلك لإجراء أعمال صيانة الكهرباء بمحطة مياه إطواب بدائرة المركز، ما تسبب في قطع المياه لساعات عن تلك القرى، قبل أن تتم أعمال الصيانة ويجرى ضخ المياه مرة أخرى.