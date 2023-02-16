طفل سوري يوجه رسالة من وسط الزلزال: «انتخبوا جدي حسين أمينا للأمم المتحدة»

تصدرت صورة لطفل سوري مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خطفت قلوب الآلاف من المتابعين، وأظهرت الطفل الصغير يحمل لافتة مدون بها: «عشائر دير الزور أرسلت 76 شاحنة مساعدات إلى شمال غرب البلاد، فيما أوفدت الأمم المتحدة 15 شاحنة مساعدات فقط».

العديد من السوريين نزحوا من دير الزور إلى شمال غرب البلاد

ودعا الطفل السوري الصغير الذي لم يُعرف اسمه، الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى انتخاب جده حسين أمينا عاما للمنظمة بدلا من أنطونيو جوتيريش، في إشارة منه إلى خذلان المجتمع الدولي لأهالي سوريا المنكوبين بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا الإثنين الماضي، وتبعه هزات ارتدادية.

نزوح المتضررين من دير الزور إلى شمال غرب سوريا

من جهته أوضح حمود صالح، أحد المتطوعين لجمع المساعدات في سوريا، إنه جمع المزيد من المساعدات التي ستوزع في مناطق شمال سوريا، قائلا: «هذه ليست الحملة الأخيرة من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد»، بحسب تقرير مصور لقناة «العربية».

ونزح العديد من المواطنين السوريين من مدينة دير الزور إلى شمال غرب سوريا خلال السنوات الماضية منذ بدء الأزمة في سوريا، حيث ينتمون إلى القبائل العربية التي تقطن المنطقة منذ سنوات طويلة ولديها تاريخ كبير على أرضها.

كما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بأن أكثر من 4400 شخص لقوا حتفهم وأصيب 8600 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا، فيها بلغ عدد الضحايا المعلن في مناطق وسط سوريا 1414 قتيل.