لطفي لبيب: «أنا بخير والصحة تمام.. وياما دقت على الراس طبول»

هنأ الفنان لطفي لبيب، الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، قائلا: «الصحة تمام الحمد لله وزي الفل، ومصر بخير ووعكة صغيرة، وهتعدي وياما دقت على الراس طبول».

وأضاف لبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى: «كل سنة والمصريين بخير وسعادة وسلام، أتمنى نعمل سلام مع ربنا وأنفسنا والآخر».

ومن جهة أخرى، قال الإعلامي يوسف الحسيني: «ما قاله الفنان لطفي لبيب شيء رائع جدا، أشيعوا السلام بينكم، أي حد بيقولك عكس الكلام اللي إحنا كبرنا وتربينا عليه والمفترض إنه يبقى جزء رئيسي من فكرنا ووجداننا اعرف إنه إنسان كريه، كاره الإنسانية وكاره نفسه»

المتطرفون كارهون للحياة

وأضاف: «الشخص الذي يذهب دوما إلى أفكار العنف دائما يكره الحياة، وبالتالي لماذا نتعامل معه؟ إوعى تصدق اللي بيتعمل على قنوات الإخوان من إنهم عمرهم ما كانوا طائفيين، رغم إنهم سمحوا بقطع أذن المواطنين في الإسماعيلية».

مصر لا تعرف الطائفية

وتابع: «يجب أن نتحدث عن أنفسنا في هذه الليلة بقدر الإمكان، نحن بلد أشاع السلام والمحبة والقيم الإنسانية منذ أكثر من 8000 عام، المصريون هم المثال الحي على عدم وجود أي شكل من أشكال الطائفية والعنصرية والاضطهاد الديني أو العرقي أو النوعي، وإذا قرأت في التاريخ ستعرف أن المصريين يحبون ربهم ويعبدونه ومسالمين».