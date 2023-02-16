24 مدينة في قائمة الأكثر برودة اليوم.. بينها الإسكندرية والعلمين

كشفت البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس، فى عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال بيان الأرصاد، إنّ نحو 24 مدن ومحافظة ضمن قائمة الأكثر برودة اليوم، حيث ستنخفض الحرارة بها عن 9 درجات مئوية، وتصل إلى درجة واحدة تحت الصفر في بعض منها.

قائمة المدن الأكثر برودة اليوم

ووفقًا لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، تكون قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة التي تتراوح درجات الحرارة بها بين درجة تحت الصفر و9 درجات، هي سانت كاترين درجة واحدة تحت الصفر، سيوة ونخل والمنيا 4 درجات، أسيوط 5 درجات، سوهاج والفيوم وبني سيوف والسلوم والإسماعيلية 6 درجات، السويس و6 أكتوبر7 درجات، رفح وبنها والعاصمة الإدارية 8 درجات.

كما تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة، القاهرة ووادي النطرون وشبين الكوم وطنطا والعريش ورأس سدر وطابا والإسكندرية والعلمين الجديدة 9 درجات مئوية لدرجة الحرارة الصغرى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة في المدن والمحافظات الأكثر برودة، جاءت كما يلي:

سانت كاترين: العظمى 10 والصغرى درجة واحدة تحت الصفر.

سيوة: العظمى 16 والصغرى 4 درجات.

نخل: العظمى 15 والصغرى 4 درجات.

المنيا: العظمى 18والصغرى 4 درجات.

أسيوط: العظمى 18 والصغرى 5 درجات.

سوهاج: العظمى 19 والصغرى 6 درجات.

الفيوم: العظمى 17 والصغرى 6 درجات.

بني سويف: العظمى 17 والصغرى 6 درجات.

السلوم: العظمى 16 والصغرى 6 درجات.

الإسماعيلية: العظمى 18 والصغرى 6 درجات.

السويس: العظمى 17 والصغرى 7 درجات.

6 أكتوبر: العظمى 17 والصغرى 7 درجات.

رفح: العظمى 17 والصغرى 8 درجات.

بنها: العظمى 17 والصغرى 8 درجات.

العاصمة الإدارية: العظمى 17 والصغرى 8 درجات.

القاهرة: العظمى 17 والصغرى 9 درجات.

وادي النطرون: العظمى 18 والصغرى 9 درجات.

شبين الكوم: العظمى 17 والصغرى 9 درجات.

رأس سدر والعريش وطنطا: العظمى 17 والصغرى 9 درجات.

طابا: العظمى 15 والصغرى 9 درجات.

الإسكندرية: العظمى 16 والصغرى 9 درجات.

العلمين الجديدة: العظمى 16 والصغرى 9 درجات.