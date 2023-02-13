21 مدينة ضمن الأكثر برودة غدا.. الصغرى في سانت كاترين تسجل درجة واحدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الثلاثاء، موضحة أن عدة مدن ومحافظات تشهد انخفاض درجات الحرارة.

المدن الأكثر برودة غدا

وكشف البيان الصادرعن هيئة الأرصاد، أن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة غدا تضم 21 مدينة ومحافظة، وتصل درجات الحرارة في بعضها إلى درجة واحدة.

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد، فإن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا الثلاثاء، في المدن الأكثر برودة تضم سانت كاترين ونخل درجة واحدة مئوية، وسيوة والمنيا وأسيوط 5 درجات مئوية، وسوهاج وبني سويف والفيوم 6 درجات، والإسماعيلية 7 درجات.

كما تضم قائمة الأكثر برودة غدا، العاصمة الإدارية و6 أكتوبر وبنها ورفح ومرسى مطروح 8 درجات مئوية، ووادي النطرون وشبين وطنطا والسويس والعريش والوادي الجديد 9 درجات.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد لدرجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن والمحافظات الأكثر برودة كالتالي:

سانت كاترين: العظمى 11 والصغرى درجة واحدة

نخل: العظمى 15 والصغرى درجة واحدة

سيوة: العظمى 17 والصغرى 5 درجات

المنيا: العظمى 18 والصغرى 5 درجات

أسيوط: العظمى 18 والصغرى 5 درجات

سوهاج: العظمى 19 والصغرى 6 درجات

بني سويف: العظمى 18 والصغرى 6 درجات

الفيوم: العظمى 18 والصغرى 6 درجات

الإسماعيلية: العظمى 18 والصغرى 7 درجات

الوادي الجديد: العظمى 20 والصغرى 6 درجات

العاصمة الإدارية: العظمى 17 والصغرى 8 درجات

6 أكتوبر: العظمى 17 والصغرى 8 درجات

بنها: العظمى 17 والصغرى 8 درجات

رفح: العظمى 16 والصغرى 8 درجات

مرسى مطروح: العظمى 15 والصغرى 8 درجات

السلوم: العظمى 15 والصغرى 6 درجات

وادي النطرون: العظمى 17 والصغرى 9 درجات

شبين: العظمى 17 والصغرى 9 درجات

طنطا: العظمى 16 والصغرى 9 درجات

السويس: العظمى 17 والصغرى 9 درجات

العريش: العظمى 16 والصغرى 9 درجات

المدن الأكثر دفئا غدا

فيما تسجل درجات الحرارة في المدن الأكثر دفئا ما يلي:

شلاتين: العظمى 23 والصغرى 13 درجة

حلايب: العظمى 22 والصغرى 14 درجة

الغردقة: العظمى 20 والصغرى 11 درجة

سفاجا: العظمى 21 والصغرى 12 درجة

أسوان: العظمى 21 والصغرى 10 درجات

قنا: العظمى 20 والصغرى 9 درجات

الأقصر: العظمى 20 والصغرى 9 درجات

شرم الشيخ: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.