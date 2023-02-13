قائمة المدن الأكثر برودة اليوم.. 26 مدينة تسجل أقل من 10 درجات حرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن المدن الأكثر برودة اليوم، ضمن توقعاتها لـ «حالة الطقس اليوم»، في جميع المحافظات، إذ تسجل نحو 26 محافظة درجة حرارة أقل من 10 درجات في فترة المساء، بينها مدينة تسجل درجة حرارة أقل من الصفر، ليسود طقسًا شديد البرودة في المساء على تلك المحافظات.

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر برودة اليوم في مصر، ليتمكن أهالي وسكان تلك المدن من الاستعداد للبرودة الشديدة بتجهيز الملابس الثقيلة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّ حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، تشهد طقسًا مائل للبرودة خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على محافظات شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على محافظات جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

وأشارت الأرصاد، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، حيث ضمت قائمة أماكن سقوط الأمطار اليوم السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجه البحري، وسط وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد.

ظاهرة جوية تضرب المحافظات

وكشفت الأرصاد الجوية عن ظاهرة جوية تضرب المحافظات اليوم، حيث يزداد تكون الشبورة المائية خلال فترة الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ومدن القناة.

قائمة المدن الأكثر برودة اليوم

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس اليوم، فإنّ قائمة المدن الأكثر برودة اليوم تشمل 26 مدينة مختلفة تسجل درجة الحرارة اليوم الصغرى أقل من 10 درجات، فيما تسجل إحداها أقل من درجة مئوية، والتي جاءت كالتالي: