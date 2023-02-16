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وزير خارجية تركيا: تلقينا مساعدات من 101 دولة لمواجهة آثار الزلزال

كتب:

هانى حسن
12:04 م | الخميس 16 فبراير 2023
مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي

مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إنّ بلاده تلقت مساعدات من 101 دولة خلال الأيام الماضية، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا، مجددا الشكر لهم على الدعم الذي قدموه في الأزمة التي حلت بتركيا.

انتشال الضحايا ومساعد المصابين في المناطق المنكوبة

وأضاف وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، نقلته شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ 798 موظفًا من 98 دولة، توافدوا إلى تركيا من أجل المساعدة في انتشال الضحايا ومساعدة المصابين في المناطق المنكوبة، فضلًا عن وجود فرق إنقاذ أنهت مهامها وعادت إلى بلادها.

كيفية التعامل مع اللاجئين في تركيا

وتابع أنّه وقع مذكرات تفاهم مع نظيره الكوستاريكي، في إطار العمل المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ بلاده ستستفيد من تجربة كوستاريكا في استقبال اللاجئين على أراضيها لمعرفة كيفية التعامل مع اللاجئين في تركيا.

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